Виктория Филина — хрупкая женщина-следователь, которая успешно завершает запутанные уголовные производства

Жестокие убийцы, искусные серийные воры и другие опасные преступники — вот с кем почти ежедневно приходится иметь дело Виктории Филиной, старшему следователю Приморского отделения полиции. Одно из последних уголовных производств — стрельба в Приморском районе, во время которой был ранен спецназовец, — ей удалось завершить и направить в суд. Над ним офицер полиции работала чуть больше 5 месяцев при отсутствии главного — понимания с подозреваемым по делу. Мужчина вину до сих пор не признал. Сейчас Приморский районный суд рассматривает уголовное производство сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Летом 2016 года средь бела дня вооруженный злоумышленник из окна собственной квартиры, в которой в заложниках находилась его жена, открыл стрельбу и бросил под ноги спецназовцу гранату. На любые требования полиции сложить оружие и сдаться житель реагировал с помощью охотничьей «Сайги». Тогда была создана переговорная группа из руководителей главка, которая после трехчасовых переговоров убедила злоумышленника выйти к правоохранителям. С первого дня он отказывался идти на контакт со следователем и отрицал свою вину. Только пояснял наличие дома опасных предметов. «Если начнется война, я смогу обороняться», — говорил подследственный. В остальном же молчал. Несмотря на это, Виктория Филина, следователь, расследовавшая это преступление, продолжила тщательный сбор доказательной базы, отбирала пояснения жителей соседних квартир, полицейских, которые в тот момент стояли в окружении, вели переговоры, готовились к спецоперации, провела несколько сложных экспертиз. Как результат, производство с обвинительным актом было направлено в суд для вынесения приговора.

Сама же Виктория родилась в семье военных. Дедушка, отец… С детства она смотрела на ответственных, мужественных мужчин в форме и… мечтала о том же. Несмотря на то, что отец умер при выполнении служебных обязанностей, когда девочке было всего 4 годика, просматривая его фото, она со временем не изменила мечту, а потому сразу после окончания 11 классов поступила в Донецкий институт внутренних дел Украины. Студентка из Горловки с первых дней старательно изучала все предметы, отдавая предпочтение уголовному процессу, потому что четко спланировала свой дальнейший путь. После 4 лет обучения вернулась в родной городок и переступила порог Горловского горуправления тогда еще милиции, заняв должность следователя. За короткое время, получив практические навыки и зарекомендовав себя квалифицированным и грамотным сотрудником, девушка возглавила линию расследования преступлений против жизни и здоровья личности в местном следственном отделе.

Она является единственным следователем в Донецкой области, которая окончила уголовное производство по ст.240 «Нарушение правил охраны или использования недр» Уголовного кодекса Украины, а в 2005 году заняла 1 место в смотре-конкурсе «Лучший следователь» в регионе.

В 2014-м году с приходом в Донецкую область оккупантов она была вынуждена уехать из Горловки и поселиться в Мариуполе. В прифронтовом городе офицер полиции продолжила возглавлять линию расследования тяжких преступлений только в Приморском отделении полиции. В 2015-м на ее стол легло дело об убийстве инвалида и причинении ранений его сиделки. По подозрению в совершении указанных преступлений был задержан друг убитого. Виктория доказала вину последнего, собрала бескомпромиссную доказательную базу и мужчина получил пожизненное лишение свободы.

На вопрос, часто ли приходится слышать угрозы в свой адрес от задержанных, Виктория Филина отвечает утвердительно. Звонки, смс — люди, которые по собственному желанию преступили закон, однако отказываются нести за это наказание, не раз убеждали ее изменить свое решение, сфальсифицировать дело, оправдать их циничные преступления, в обмен на сохранение не только своей жизни, но и жизни 9-летнего сына, которого майор полиции воспитывает самостоятельно. «В 1996 году я приняла Присягу на верность украинскому народу, где пообещала честно и добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности. Более 20 лет я выполняю обещание», — говорит женщина-офицер.

Последние 2 года ее можно встретить не только в кабинете или следственном изоляторе, куда доставляют задержанных для проведения следственных действий. По приказу руководства, сняв каблуки и спрятав платье в шкаф, она надевает бронежилет и другим способом защищает права граждан — патрулирует улицы города и несет службу на блокпостах.

Однако, несмотря на выбор мужской профессии, она остается женщиной, мамой… Радуется весне и… надеется на мир… .мечтает однажды вернуться в Горловку и восстанавливать справедливость в городе, изувеченном боевиками.