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Вилучено метадон та метамфетемін на загальну суму понад 1 мільйон грн

Опубликовано 10 Июн 2019

1 u9Bk7uV8Злочину діяльність наркозбувачів задокументували співробітники слідчого управління ГУНП в Донецькій області, представники прокуратури Донецької області спільно з відділом ГВ БКОЗ Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 7 червня 31-річний та 34-річний спільники прибули до Маріуполя з метою незаконного збуту метадону та метамфетаміну.

Під час оперативної закупівлі у наркоділків було вилучено: 300 г метадону та понад 500 г метамфетеміну на загальну суму понад 1 мільйон грн. за цінами «чорного ринку».Правопорушники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ділкам, які за попередньою змовою групою осіб незаконно збували небезпечні наркотичні засоби в особливо великих розмірах, повідомлено про підозру у вчененні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст. 307 «незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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