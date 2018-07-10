Вилучено нарковмісні зубну пасту та майонез

Це вже 11-та спроба передати наркотики заарештованим, яку припинено співробітниками Бахмутського відділу поліції.

До чергової частини Бахмутського відділу поліції надійшло повідомлення від співробітника СІЗО про те, що під час огляду передачі для однієї з утримуваних в пачці для майонезу та зубної пасти виявлено 24 згортки з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.

На виклик негайно прибула слідчо-оперативна група.

Жінка, на чиє ім’я надійшла посилка, пояснила, що про заборонений вміст їй нічого не відомо, а наркотики вона нікому не замовляла.

Набір принесла родичка затриманої. Але вона теж від своєї причетності до посилки відмовляється. За її словами, друзі, дізнавшись про візит, попросили прихопити ще один пакунок для затриманої. Саме в ньому згодом і були знайдені наркотики.

Речовину вилучено та відправлено на експертизу. Кому насправді належать заборонені речовини, належить встановити слідчим.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження з попередньою кваліфікацією ст.309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.