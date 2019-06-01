Вирішення конфлікту між матір’ю та сином за домогою медіації

Інспектори ювенальної превенції Кальміуського відділення поліції допомогли родині у вирішенні сімейного непорозуміння за допомогою медіації.

Медіація є методом мирного вирішення спорів із залученням посередника. Медіатор допомагає сторонам налагодити стосунки таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

Із повідомленням про непорозуміння звернулася знайома родини. Жінка повідомила, що 11-річний приятель її сина вже майже добу живе у них та про нього не турбуються його родичі.

Як з’ясувалося, між хлопчиком та його матір’ю регулярно виникають конфлікти, через що підліток уходить з дому. В процесі спілкування за участю медіатора — поліцейського мама і син подолали конфлікт і підписали угоду, тим самим стверджуючи свої права і обов’язки один відносно одного.

Всі заходи, пов’язані з медіацією, проводяться в рамках Регіональної програми профілактики правопорушень серед дітей на території Донецької області.

Також, відносно матері було складено адміністративні матеріали за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей»,

Правоохоронці та соціальні служби проводять з родиною профілактичну роботу.