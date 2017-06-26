Вирус PETYA.A. — массовые хакерские атаки компаний и банков Украины

Сегодня, 27 июня, неизвестные совершили хакерские атаки вирусом на несколько украинских банков, государственные и коммерческие предприятия. В частности, на компьютерные системы «Укрэнерго» и «Киевэнерго».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

«Мы подверглись хакерской атаке. Вынуждены были отключить все компьютеры, ожидаем разрешения на включение от службы безопасности», — сказали в пресс-службе «Киевэнерго», которое эксплуатирует практически все энергетические объекты в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.

Как говорится на сайте ТСН, НБУ предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке.

«В результате этих кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций», — подтвердили в Нацбанке.

Уже усилили меры безопасности и противодействия атакам хакеров всех участников финансового рынка.

«Национальный банк уверен, что защита банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве организована должным образом, а попытки кибератак на информационные системы банков будут нейтрализованы», — сказали в НБУ.

Из-за хакерских атак на другие компании и банки в «Ощадбанке» решили перестраховаться и ограничить функционал услуг, предоставляемых клиентам.

«Банк приносит извинения за неудобства, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств и гарантирует конфиденциальность и сохранность данных клиентов. Клиенты «Ощадбанка» пока могут воспользоваться банкоматами других банковских учреждений, для клиентов-пенсионеров эта услуга является бесплатной. Веб- и мобайл-банкинг Ощад 24/7, а также операции с карточками работают в нормальном режиме. Отделения банка будут работать сегодня в режиме консультаций. Службы банка во взаимодействии с НБУ прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления доступа ко всем сервисам банка. О завершении этих работ будет сообщено дополнительно», — отметили в «Ощадбанке».

«Из-за массированной атаки вируса Petya.A на наши информационные системы отделения и контакт-центр «Новая почта» временно не могут обслуживать клиентов. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить работу в ближайшее время. Благодарные вам за понимание, обещаем информировать о ходе событий», — говорится в сообщении «Новой почты».

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил о неполадках в работе сети Кабинета министров Украины.

«Та-дам! Если что, то у нас тоже сеть «легла», по ходу! Такую картинку показывают все компы КМУ», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Также сообщается, что вирусной атаке подвергся медиахолдинг ТРК «Люкс», в состав которого входят «24 канал», «Радио Люкс», «Радио Максимум», интернет-издания.