17 травня у Маріуполі відзначали Всесвітній день Вишиванки. Українська вишиванка — це національний одяг, плід складної і копіткої роботи, яка наповнена величезною палітрою кольорів і сакральними орнаментами. Ідея свята полягає в тому, щоб повернути вишиту сорочку в життя сучасних українців як оберіг, символ і невід’ємну частину української культури.

У цей день співробітники музею народного побуту (філія Маріупольського краєзнавчого музею) підготували виїзну виставку «Вишиванка — душа України», яка розмістилася у Міському саду. На виставці були представлені: рушники, вишиванки, прядки кінця XIX ст. Основна мета заходу — це збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді і жителів міста.

У музеї народного побуту в Всесвітній день Вишиванки була акція «Хто у вишиванці – вхід до музею безкоштовний». Також до музею завітали учні 8-Б класу МНВК колегіум — школи № 1 і 2-го класу школи № 37, яким була проведена екскурсія просто неба «Музейне подвір’я – традиційні ремесла». Діти дізналися про історію вишиванки, ознайомилися з музейною колекцією національного одягу, з традиційними ремеслами українців — гончарним і ковальським.