Вишиванку вдягай – Україну кохай!

Вчера на улицах городов и поселков можно встретить как детей, так и взрослых в тематических вышитых костюмах. Не обошла эта традиция и полицию Донетчины. Именно поэтому в актовом зале на занятиях «ученики в погонах» во главе с генералом Аброськиным сидели в вышиванках.

Слово «вышиванка» происходит от «вышний», «божественный» и переводится с греческого как «космос». Вышитая рубашка — это особая святыня, которая передавалась из поколения в поколение и хранилась как реликвия. Особое значение в вышиванке имеет узор, который несет в себе свой отдельный «код», каждый рисунок — это своя, неповторимая магия.

В древности вышивкой занимались только женщины на собственном языке орнаментального письма. Считалось, что вышивать нужно было только в хорошем настроении и свой собственный орнамент, чтобы не заимствовать себе чужую судьбу.

Таким образом калина означала семью или возрождение, кресты были призваны защищать от злых духов, а ромб с точкой внутри являлся символом мужского начала. Кроме того, свое содержание носил и цвет, которым был нанесен орнамент. Так, красный символизировал любовь, а черный — печаль.

Празднование Дня вышиванки введено сравнительно недавно. Идея акции «Всемирный день вышиванки» принадлежит студентке Черновецкого вуза, а появление самого праздника датируется 2006 годом.

В конце мероприятия была выбрана лучшая вышиванка. Трое сотрудников получили ценные подарки, среди которых – только вышедшее из печати издание о становлении современной полиции Донетчины «Перезагрузка».

«На свои рабочие места полицейские пришли в национальной одежде не по приказу, а по зову души. Каждый год я наблюдаю, как увеличивается количество желающих приобщиться к празднованию Дня вышиванки. В моей семье ее носили всегда — не только в праздники. Поэтому я предлагаю вам надевать этот украинский символ не только сегодня, но и любой другой день», — призвал собравшихся замглавы Нацполиции Украины, руководитель полиции Донетчины Вячеслав Аброськин.

Идею поддержал и его заместитель Сергей Матвейчук, отметив, что с началом боевых действий отношение к Украине и ее традициям кардинально изменилось и приобрело особое значение. «Вышиванка — это наша история, которую нельзя забывать», — подчеркнул полковник Матвейчук.

Стоит отметить, что оркестр полиции Донетчины подарил праздник ученикам мариупольской школы №15. По приглашению педколлектива учебного заведения сегодня в 8 утра музыканты сыграли для собравшихся известные украинские песни, после чего, дети в сопровождении родителей в национальной одежде вышли на марш по улицам Приморского района.

К празднованию всеукраинского Дня вышиванок присоединились правоохранители всех территориальных подразделений полиции Донетчины.