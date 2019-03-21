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Вишивка – національне мистецтво українців

Опубликовано 25 Мар 2019

МНП вишивка 3В Музеї народного побуту продовжується цикл виставок «Ремеслу вчитися – завжди в нагоді». 9 березня було відкрито чергову виставку традиційної української вишивки, головне місце в якій зайняли твори майстрині Фесенко Ольги Павлівни – керівника народної студії-клубу любителів вишивки «Рушничок».

Українська вишивка – класичний вид народного мистецтва, що розкриває невичерпне багатство творчих сил народу. В своєрідних орнаментах, сюжетних зображеннях, кольорах розкривається самобутній український духовний світ, народні звичаї, традиції, світогляд.

Вишиванням споконвіку займалися жінки, які з покоління в покоління передавали найтиповіші, найяскравіші зразки орнаменту, кольору, особливості вишивальної техніки. З прадавніх часів вишивка вважалася не лише прикрасою, а в першу чергу, оберегом. Вишивкою оздоблювали рушники, серветки, скатертини, одяг тощо. Саме такі предмети національної культури та самобутнього мистецтва представлені на виставці.

Відвідувачі виставки можуть не лише насолодитися красою вишитих виробів, а й навчитися цьому дивовижному мистецтву. Для перших відвідувачів вже проведено майстер-клас за технікою вишивки «хрестик».

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