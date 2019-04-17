17 квітня в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкрилася виставка декоративно-прикладного мистецтва «Траєкторія творчості». Автори робіт, представлених на виставці – викладачі маріупольського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

Відвідувачі виставки змогли побачити та оцінити кращі рукотворні вироби викладачів, які створені на основі народних традицій та творчого осмислення.

На суд глядачів представлено 78 робіт, виконаних в різних техніках: вишивка хрестом, стрічками, бісером, аплікації, вироби з дерева та природних матеріалів, авторські ляльки, композиції з пластиліну. Улюблені жанри майстринь – пейзажі, натюрморти, анімалістика, роботи виконані на біблійні сюжети, ікони.

Автори виставки прекрасно запозичують із скарбниць народної спадщини чудові візерунки, використовують як старовинні, так і нові декоративні шви, різні техніки, створюючи талановиті та яскраві роботи.

Тонкі по виконанню, витончені за колірною гамою, вони свідчать про смак, талант та працьовитість авторів.

Виставка чекає на відвідувачів до 12 травня.