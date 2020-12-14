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Виставка дитячого малюнка

Опубликовано 16 Дек 2020

99621-120584836_1199963987053183_4723716038514726534_nКультурно-туристичний центр «Вежа» запрошує маріупольців і гостей міста відвідати виставку дитячого малюнка, приурочену до новорічних свят. Також пройде ряд екскурсій. Відвідувачі зможуть дізнатися багато цікавих фактів про історію Маріуполя і видатних особистостей, пов’язаних з містом.

Заходи будуть проходити з 16 по 20 грудня. Записатися на них або дізнатися подробиці можна зателефонувавши за номером 097 618 40 85. «Вежа» працює щодня з 10:00 до 19:00.

  • У середу з 10:00 до 16:00 — екскурсія «Вежа і вулиці Маріуполя». З 16.00 до 19.00 — вечір настільних ігор. ⠀
  • У четвер — з 10:00 до 16:00 — екскурсія «Вежа Віктора Нільсена». З 16.00 до 19.00 — показ фільму.
  • У п’ятницю — відкриття виставки дитячого малюнка «Зимова казка в Маріуполі». З 10:00 до 15:00 — екскурсія «Вежа і європейські куточки Маріуполя». З 16.00 до 19.00 — кінопоказ.
  • У суботу та неділю з 10.00 — екскурсії «Вежа і архітектура Маріуполя» і «Вежа і видатні особистості Маріуполя». З 16.00 — кінопокази.

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