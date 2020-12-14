Виставка дитячого малюнка

Культурно-туристичний центр «Вежа» запрошує маріупольців і гостей міста відвідати виставку дитячого малюнка, приурочену до новорічних свят. Також пройде ряд екскурсій. Відвідувачі зможуть дізнатися багато цікавих фактів про історію Маріуполя і видатних особистостей, пов’язаних з містом.

Заходи будуть проходити з 16 по 20 грудня. Записатися на них або дізнатися подробиці можна зателефонувавши за номером 097 618 40 85. «Вежа» працює щодня з 10:00 до 19:00.