1 березня в Маріупольському краєзнавчому музеї відкривається виставка «Документи розповідають», присвячена 240-річчю Маріуполя. На виставці представлені найцінніші матеріали по діловодству з зібрання документів музею, яке налічує понад 6 тис. одиниць зберігання. Експонати ілюструють діяльність органів місцевого самоврядування міста Маріуполя і Маріупольського повіту.

У вітринах демонструються унікальні художньо оформлені жалувані грамоти, укази з імперської канцелярії, відомості, рапорти, ревізька казка і інші документи, що розповідають про ранню історію міста і роботу перших органів регіонального і місцевого самоврядування кінця XVIII – початку XX ст.: Маріупольського грецького суду, Маріупольського повітового земства, так званої «шестигласної думи», міської думи, управи та інших установ.

Тут можна побачити, як змінювався план міста Маріуполя, як вели облік населення міста в XVIII ст., як в протоколах і звітах фіксувалася робота міської думи початку XX ст. Тут представлені фото виборних гласних, знімки, що відобразили втілення в життя різних міських проектів. Привертають увагу апарат для балотування і полотнище з вишитим пеліканом, які годують своїм тілом пташенят – як символ самопожертви міської влади.

Час дії виставки обмежений тим, що старовинні паперові документи не можуть довго демонструватись при денному світлі. Тому виставка буде працювати лише протягом місяця.