Виставка графічних творів українських художників другої половини ХХ ст.

6 березня в художньому музеї ім. А. І. Куїнджі відкрилася виставка графічних творів українських художників другої половини XX століття.

Більшість представлених робіт надійшли з Дирекції художніх виставок Національної Спілки художників України (Київ), частина робіт з власної колекції художнього музею.

На виставці глядачі побачили близько 100 графічних творів найвідоміших майстрів графіки, народних і заслужених художників України, лауреатів державних премій, премії ім. Т. Г. Шевченко. Під час відкриття відвідувачі музею побачили та насолодилися самими різними графічними техніками: акварель, літографія, ліногравюра, акватинта, офорт та ін.

Серед імен авторів: Глущенко Н. П., Дерегус М. Г., Базилевич А. Д., Басов Я. О., Григор’єв С. О., Кецало З. Є., Трусов В. А., Якутович Г. В., Токарев А. А. та інші відомі майстри графічного мистецтва. Багато імен пов’язані з розвитком книжкової графіки. Їх роботи відрізняються філігранною витонченістю і віртуозною технікою. Цікаві гострі та різноманітні композиції, психологічна виразність образів, легка невимушеність малюнка.

Виставка чекає відвідувачів до 14 квітня.