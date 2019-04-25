В художньому музеї ім. А. І. Куїнджі відкрилася виставка картин маріупольського художника Олександра Шпака. У п’яти експозиційних залах на суд глядачів представлена ретроспектива творчості художника, більше 70 робіт, виконаних в різних жанрах.

Шпак О. Г. народився 28 квітня 1959 року в м. Маріуполі. Живописець. З 2005 року член маріупольської організації Національної спілки художників України. Крім живопису працює в скульптурі, графіці, декоративно-прикладному мистецтві, графічному дизайні, книжковій ілюстрації.

У 1978 році закінчив Жданівський індустріальний технікум та отримав диплом з відзнакою. Після чого поступив в Жданівський металургійний інститут, але в листопаді 1979 року перервав навчання, прийнявши рішення стати художником.

У травні 1993 року вперше представив свої картини на загальноміський виставці Спілки художників. З тих пір брав участь більш ніж в 40 міських, понад 20 всеукраїнських, та 6 персональних виставках (1996 р. – художній салон «Панорама»; 1998 р. – виставковий зал ім. А. І.Куїнджі; 2003 р. – галерея «ХарБарБонд»; 2009 р. – міський центр сучасного мистецтва ім. А. І. Куїнджі, 2011 р. – художній музей ім. А. І. Куїнджі, 2016 р. — художній музей ім. А. І. Куїнджі). Брав участь в пленерах та виставках в складі творчих груп: «Маріуполь — 87»; «Вікно»; «Донецький пленер»; «Святогір’я»; «Золота підкова», «Київський пленер». Учасник «Всеукраїнського триєнале живопису — 2010» (диплом триєнале за картину «Пейзаж з двома деревами»).

Пейзаж — один з улюблених жанрів Олександра Шпака. Його картини відрізняються особливою декоративністю, художник надає перевагу інтенсивному кольору, драматичним кольорово-тональним контрастам. Незважаючи на це, його пейзажі реалістичні, будять асоціативне мислення глядача, мають художню достовірність. У них прихована особлива філософія і глибина.

Крім жанру пейзажу на виставці представлені портрети і натюрморти. Роботи Олександра Шпака зберігаються в багатьох колекціях України та зарубіжжя.

Виставка чекає на відвідувачів до 19 травня.