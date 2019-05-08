8 травня у художньому музеї ім. А.І.Куїнджі відкрилась виставка картин «Цвітіння» Ани Зарницкі з Ізраілю.

Ана Зарницкі народилась в Іркутську у родині художника, закінчила Іркутське художнє училище, художньо –графічне відділення. У90-ті роки емігрує до Ізраїлю.

З 2010 року вона очолює об’єднання професійних художників Ізраїлю, нагороджена дипломом «За збереження культурної спадщини» Міжнародної Академії наук, освіти, індустрії та мистецтва (США, Сан-Франциско, 2012).

Ана Зарницкі – куратор багатьох міжнародних проектів, мета яких – культурне співробітництво між різними країнами. ІЇ персональні виставки проходили у багатьох країнах світу. В останні роки в Україні – у Харкові, Умані, Мелітополі.

Живописні полотна Ани Зарницкі своєрідні, багатошарні, в них присутні драматизм та лірика, душевність та оригінальність, відображається яскрава індивідуальність художника. Колористика ії полотен близька до принципів оп-арту (оптичного мистецтва). Насичені контрастні кольори, експресія, тонкі світлові відтінки ії картин, доставляють справжнє естетичне задоволення.

Картини художниці зберігаються в Одеському художньому музеї, Львівській художній галереї ім. Возницького, Харківській Академії мистецтв і дизайну та інших музеях України та світу.

У 2015 році вона подарувала дві картини у Маріуполь, художньому музею ім. А.І. Куїнджі, вони експонувались на міжнародній виставці «Меморіал Куїнджі» у 2016 році. З того ж часу велись перемовини про проведення персональної виставки Ани Зарницкі у художньому музеї ім. А.І. Куїнджі.

Виставка чекає на глядачів до 9 червня.