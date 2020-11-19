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Виставка картин Валерія Крамаренко «Квантова заплутаність»

Опубликовано 24 Ноя 2020

98042-Афіша Крамаренко Квантова заплутаність рассилкаУ Центрі сучасного мистецтва і культури ім. Куїнджі (пр.Металургів, 25) працює персональна виставка відомого художника Валерія Крамаренко «Квантова заплутаність». На ній представлені роботи з декількох проектів, над якими автор працював останні кілька років.

«Мене цікавить — що є наш всесвіт. Яке місце людини в навколишньому всесвіті. Навіщо ми в цьому світі. Як можна відчути, усвідомити іманентну присутність Творця. Яким чином останні сучасні дослідження глибокого космосу і нескінченно малих субатомних величин можуть наблизити нас до розуміння сутності Буття. Як зі зміною соціальних і технологічних умов людського соціуму змінюється загальнолюдська ментальність. Яким чином людство зберігає гуманістичні взаємини протягом тисячоліть. Моя робота — це дослідження можливості заглянути трансцендентальним способом за ту грань, яка знаходиться поза межами наукового досвіду людства», — розповідає Валерій Крамаренко.

У своїх роботах художник спирався на останні наукові дослідження, міфологічні та релігійні системи попередніх цивілізацій від шумеро-аркадської, єгипетської, античної до європейського відродження.

Експозиція працюватиме до 15 грудня.

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