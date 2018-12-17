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Виставка «Лінія берегу»

Опубликовано 19 Дек 2018

ФК Берег2З 15 грудня по 20 січня в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі працює щорічна звітна виставка робіт учасників маріупольського фотоклубу «Берег». В цьому році клубу виповнилося 43 роки. За ці роки фотолюбителі брали участь, більш ніж, в 50 міських, в 55 всеукраїнських, міжнародних виставках і конкурсах.

Нинішня виставка називається «Лінія берега» і включає 154 роботи 14 авторів. Це своєрідний творчий звіт учасників клубу за минулий рік. Всі представлені роботи експонуються вперше.

Виставка демонструє постійне зростання професіоналізму фотомайстрів, бажання освоювати і цікаво працювати в різних жанрах фотомистецтва, використовувати у своїй творчості все більш складні технічні прийоми. У роботах фотомайстрів можна побачити в найцікавіших ракурсах як міські пейзажі рідного Маріуполя, так і екзотику далеких мандрівок. Сподіваємося, не залишать глядача байдужим психологічні портрети і чарівні дитячі фотографії.

Пейзажі багатьох фотомайстрів доносять до глядача красу світу, в якому живемо, зупиняють дивовижні миті життя природи. Радують яскраві, і в той же час, ліричні натюрморти і захоплююча анімалістика. Більшість експонованих фоторобіт відрізняються професійним, вдалим композиційним і колористичним рішенням, позитивом і добротою.

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