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Виставка «Музейна скарбниця»

Опубликовано 01 Фев 2019

АФИША музейна скарбницяУ Маріупольському краєзнавчому музеї з 1 лютого починає працювати виставка «Музейна скарбниця». На виставці представлені різні категорії музейної колекції, яка складається з понад 58 тисяч предметів основного фонду. У кожній групі зберігання є унікальні речі. Деякі з них демонструються на виставці.

Серед письмових джерел особливу увагу привертають рукописні документи XVIII століття з архіву Маріупольського грецького суду, рідкісні книжкові пам’ятки, такі як «Біблія», видана в Німеччині в 1736 році, рукописне видання грецькою мовою вибраних творів з «Кобзаря» Т. Шевченка, здійснене у Маріуполі поетами А. Шапурмою та Л. Кір’яковим.

Відвідувачі зможуть побачити колекції предметів з кераміки, металу і дерева, різноманітні за формою, призначенням і технікою виготовлення. Археологічна колекція представлена посудинами з курганів епохи енеоліту і бронзи.

У числі експонатів виставки старовинна зброя, а також рушниця і пістолети середини XIX століття, парадна шпага XIX століття, німецький кинджал періоду Другої світової війни.

Природна колекція складається з гербарію, геологічних зразків, опудал риб, птахів, тварин. Цікавість у відвідувачів, без сумніву, викличуть опудала королівського пінгвіна, сибірського бурундука, яйце африканського страуса.

Художня колекція містить живописні, графічні твори, скульптуру, твори декоративно-прикладного мистецтва. Серед експонатів виставки картини М. Глущенка, В. Арнаутова, Б. Щербакова, В. Константинова.

Виставка чекає на відвідувачів до 1 березня.

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