19 червня в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі в рамках культурного проекту «Культура й мистецтво єднають країну» відкривається виставка «Одеське малярство та графіка». На виставці експонується 80 картин сучасної одеської школи живопису.

Картини майстрів відрізняються різноманітністю художніх прийомів, особливою самобутністю, експресивністю і поглибленою розробкою різних жанрів.

Любителі пейзажного живопису зможуть побачити тут твори таких талановитих і визнаних авторів як Крижевський Г.З. і Овсейко М.С., Кравченко А.Г. і Крюкова В.І., Павленко С.К. і Захарченко В.А. Багато з них відрізняється яскравістю і насиченістю, властивою одеській школі живопису, тяжіють до декоративності.

У картинах художників Крижевської С.Г., Киртока О.І, Пономаренко М.В. переконливо представлений жанр натюрморту. Більшість натюрмортів своєю красою і привабливістю створюють у глядача святковий настрій, позитивно впливають на стан його душі.

В експозиції виставки представлені портрети сучасників, виконані художниками Новотним В.П. і Гоманюк В.М. Їх відрізняє психологізм, непідробний інтерес художника до внутрішнього світу людини.

Сучасна одеська школа живопису представлена і картинами постмодерністської, авангардної спрямованості. Вони з розряду інтелектуального живопису, в них є невловима загадка, що вислизає. Загальне, що їх об’єднує — висока культура виконання і бездоганна техніка.

Виставка чекає відвідувачів до 1 липня.