4 грудня, о 18.00 та 19.00 відбудеться виставка-перформанс «Вибір за тобою». Захід пройде в Центрі сучасного мистецтва «Готель Континенталь» (ПК «Молодіжний»).

Глядачі зможуть побачити тринадцять живих статуй, які відображають пороки і залежності сучасного суспільства. Перформанс підготували актори Народного театру «Театроманія».

«У центрі нашої уваги завжди знаходяться гостросоціальні теми. Цей перформанс якраз піднімає проблеми залежностей, дискримінації. Про це важливо говорити та привертати увагу суспільства, в тому числі через мистецькі проєкти», — розповів режисер Антон Тельбізов.

Для того, щоб потрапити на виставку потрібно попередньо записатися, зателефонувавши за тел. 067-900-17-25. Вхід на захід — від 12 років.