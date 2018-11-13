Виставка «Перша світова… Пам’ять, що живе»

14 листопада у Маріупольському краєзнавчому музеї відбулось відкриття виставки «Перша світова… Пам’ять, що живе», присвяченої 100-річчю закінчення Першої світової війни.

Офіційним завершенням Першої світової війни стало підписання Паризького (Версальського) мирного договору 28 червня 1919 р., але пам’ять її жертв у світі традиційно вшановують 11 листопада, адже у цей день у 1918 році було підписано Комп’єнське перемир’я, що знаменувало завершення воєнних дій.

З цієї миті пройшло рівно 100 років. Але тема Першої світової війни продовжує хвилювати людство. Ця війна вплинула на хід світової історії, змінила життя сотень мільйонів людей. Її розв’язали два воєнно-політичні блоки – Троїстий союз (Німеччина, Австро-Угорщина та Італія) з одного боку і Антанта (Франція, Велика Британія та Росія) – з іншого. Війна велася за перерозподіл світу, за розширення економічних і політичних впливів, за нові ринки збуту. За увесь період її тривалості у війну було втягнуто 33 держави з 59 існуючих на той час із населенням 1,5 млрд. чоловік, що складало 87 % населення планети. У бойових діях брало участь 65 млн. чоловік, на фронтах було вбито й померло від ран 10 млн., поранено і скалічено понад 20 млн., ще близько 10 млн. цивільних осіб померло від епідемій та голоду.

На виставці представлені приватні колекції та матеріали з фондів музею. В основу виставки лягла унікальна приватна колекція військових головних уборів (касок, шапок, шоломів) маріупольського колекціонера-ентузіаста, який роками збирав, реставрував та відновлював унікальні та рідкісні екземпляри.