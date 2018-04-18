Виставка «ПР. Маріуполь газетним рядком»

18 квітня о 15:00 у Маріупольському краєзнавчому відбулось відкриття виставки «ПР. Маріуполь газетним рядком», присвяченої 100-річному ювілею міської газети «Приазовський робочий».

На виставці представлено понад 200 експонатів, що розповідають про історію однієї з найбільш «живучих» газет країни. Старі підшивки, складальна каса з літерами, світлини, документи, нагороди газети та, звичайно, журналістів, які її створювали.

Інсталяції «робочий стіл кореспондента» та «лабораторія фотокора» занурили відвідувачів виставки в стрімкий ритм роботи редакції. Гостями виставки стали працівники газети «Приазовський робочий», на відкриття виставки прийшли також ветерани газети — Наталя Харакоз, Людмила Потоцька та Таісія Коваль.