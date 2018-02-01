2 лютого в Маріуполі в приміщенні Центру сучасного мистецтва ім. Архипа Куїнджи відкрилася виставка, присвячена сучасній російсько-українській війні. Для Маріуполя ця виставка особливо важлива, бо її тематика тісно пов’язана з містом на Азовському узбережжі.

Виставка підкуповує оригінальністю. Такого маріупольський глядач ще не бачив. На ній виставлені 15 картин, що вперше представляють наших бійців в популярному японському стилі манга. Серед них є картина, яка зображує околиці приміського селищаТалаковка після боїв взимку-навесні 2015 року та знамениту оборону Широкіно. Серед героїв картин — бійці «Азова», грузинські добровольці і дівчата-військовослужбовці.

Автор картин — молода японська художниця Нацумі. Вона зізналася, що стежить за подіями війни на українському сході по Інтернету. Вона захоплюється стійкістю українських бійців, і тому, що на захист своєї країни масово стали дівчата-українки. Своє захоплення художниця постаралася зобразити на картинах.

Виставку робіт Нацумі організували Міністерство інформаційної політики України за участю посольства Японії в Україні, а також газета «Українське слово-літаври» (м. Київ) і активісти громадських організацій «Новий Маріуполь» (м. Маріуполь) і «Корпус справедливості» (м. Київ). Ініціатором проведення виставки в Маріуполі виступили більше 40 громадських активістів Маріуполя, які звернулися з листом безпосередньо до міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

Виставка триватиме весь лютий.

До Маріуполя з нею ознайомились жителі Києва та Одеси. Картини Нацумі побачать самі безпосередні учасники боїв за Широкіне, які надихнули творчість молодої японської художниці.