Виставка робіт маріупольських художників

У художньому музеї ім. А.І. Куїнджі 16 лютого відбулось відкриття виставки художників Мамедова Сумані, Нетреби Спиридона, Шакули Олександра. У експозиційних залах музею на суд глядачів представлено понад 70 творів, створених в останні роки активної творчої праці.

У біографії та мистецькому житті художників багато спільного. Мамедов Сумані народився 15.06.1952 у с. Дузаграмі, Грузія. Член творчого активу маріупольської організації НСХУ. У 1970 р. навчався на підготовчих курсах у Тбілісі в Державній Академії мистецтв. У 1981 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут, факультет «Інтер’єр та обладнання». У 1983 р. було присвоєно звання художника творчої кваліфікації. Учасник міських, обласних, всеукраїнських виставок. Картини художника приковують увагу глядачів своєю відомістю та своєрідністю, лірикою та поезією.

Нетреба Спиридон народився 14.12.1951 в селі Малоянісоль Володарського району. Випускник Луганського художнього училища. У 1978-1983 рр. навчався в Харківському художньо-промисловому інституті на факультеті «Інтер’єр та обладнання». Після закінчення навчання працював у художній майстерні у с. Володарське, вчителем малювання у будинку творчості, та загальноосвітніх школах. Брав участь у загальноміських виставках у м. Маріуполь, Меморіалі ім. А.І. Куїнджі. На нинішній виставці представлені роботи, створені в останні роки, їх відрізняє глибоке філософське розуміння історії цивілізації та непростих реалій теперішнього часу. Вони пробуджують асоціативне мислення, розраховані на індивідуальне, особистісне сприйняття.

Шакула Олександр народився 20.05.1953 у м. Маріуполь, графік, член Спілки художників України. З 1972 по 1974 рр. займався у ізостудії В’ячеслава Шраг (м. Гатчина, Ленінградської області). З 1975 по 1980 рр. відвідував ізостудії при БК «Будівельників» (керівник Валентин Демідко). З 1979 по 1985 рр. працював у Донецькому виробничому художньо-оформлювальному комбінаті. Член НСХУ з 2006 року. Учасник міських, обласних, республіканських виставок. На виставці представлені акварелі та живописні роботи художника, виконані у жанрах пейзаж та натюрморт.

Виставка чекає на відвідувачів до 11 березня.