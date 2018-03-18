Виставка робіт слов’янського художника Андрія Кутана

16 березня в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкрилася персональна виставка живопису і графіки слов’янського художника Андрія Кутани. На виставці представлено понад 70 картин, які складають ретроспективу творчості художника.

Андрій Федорович Кутана народився в Маріуполі у 1962 році. Закінчив Жданівський металургійний інститут, а потім Слов’янський педагогічний інститут. Член творчого об’єднання художників та народних умільців України «Надхнення», член Ліги діячів грецької культури «Галатея». З 2005 року – постійний учасник щорічних громадських художніх виставок «Осінній вернісаж» в місті Слов’янськ, учасник обласних та всеукраїнських виставок в містах Київ, Дніпро, Харків, міжнародної виставки пейзажу «Меморіал ім. А.І. Куїнджі » 2016 року в Маріуполі.

Андрій Кутана — тонкий лірик, закоханий в природу людина. Створюючи пейзажі, художник застосовує свій власний метод, що бере початок в реалізмі та імпресіонізмі. Його пейзажі, як правило, безлюдні. Природа в зображенні майстра філософічна.

Живопис Андрія Кутана, крім пейзажу, представлено натюрмортом і портретом. На виставці автор переконливо представив і графічні техніки — туш, акварель, олівець.

Виставка чекає відвідувачів до 15 квітня 2018 року.