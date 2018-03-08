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Виставка робіт української художниці Лариси Лукаш

Опубликовано 21 Мар 2018

8p48pukn7hgwaimxtxeovyz0dqbaafwi16 березня в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкрилася персональна виставка відомої української художниці Лариси Лукаш. Для Маріуполя Лариса Олександрівна підготувала нову виставку робіт, виконаних в техніці пастель. Серія «Пролітаючи над луками» включає 36 робіт майстра.

Лариса Лукаш народилася у 1955 році в Полтаві, випускниця факультету книжкової графіки Львівського поліграфічного інституту, член Національної Спілки художників України, учасниця всеукраїнських та міжнародних виставок, симпозіумів та пленерів. В Україні Лариса Лукаш більш відома як майстер батику. Але на нинішній виставці відвідувачі зможуть побачити її пастельні композиції, що несуть глядачеві тепло і радість творчості талановитої художниці.

Головні герої казково-прекрасних декоративних композицій полтавської художниці – жінки і квіти. У них потужний потенціал доброти і позитиву, легкого смутку і ніжності. Для створення таких творів потрібно мати особливу творчу фантазію, добре і мудре серце та вміння висловити це графічними засобами.

Лариса Олександрівна наповнена амбітними творчими планами і готується до нових цікавих виставок.

Виставка пастелей Лариси Лукаш чекає своїх відвідувачів до 15 квітня.

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