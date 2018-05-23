Виставка робіт випускників Маріупольської школи мистецтв «Нащадки Куїнджі»

Сьогодні в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкрилася виставка робіт випускників маріупольської школи мистецтв. Виставка включає 50 робіт.

Роботи художників виконані в різних живописних і графічних техніках. Атмосфера виставки пройнята особливістю юнацького сприйняття. Молоді художники показали вміння бачити і створювати цікаві образи, продемонстрували навички та художні прийоми, знання перспективи, пропорції, анатомії. Роботи виконані в жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетній композиції.

Творчість випускників говорить про складну художньо-естетичної системі образів. У композиціях переплітаються фантазії і реальність. Багато сюжетів навіяні захопленістю класичної та сучасної літературою, в інших відчувається напруженість і тривога сьогодення, спроба знайти своє місце у житті.

Виставка чекає відвідувачів до 7 червня.