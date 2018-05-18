Виставка рушників вишивальниці зі Львівщини Лесі Демчук “Мої скарби”

17 травня відзначли Вознесіння Господнє — одне з головних свят, яке припадає на 40-й день після Великодня і символізує закінчення земного служіння Ісуса і сходження його на небеса. А в Україні святкували День Вишиванки — самобутнє національне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

В Маріупольській міській історичній бібліотеці ім. М. Грушевського продовжується виставка рушників із приватної колекції відомої вишивальниці і берегині народних скарбів зі Львівщини Лесі Демчук “Мої скарби”. Саме в цей двічі святковий день біля чарівних експонатів зустрілись справжні патріоти, однодумці та берегині етнічного духу України.

Гості бібліотеки роздивлялись кожний рушник і з цікавістю слухали історію створення колекції. Їхню увагу привернув кожний візерунок та його значення. Перегляд ексклюзивної виставки викликав жваву бесіду та натхнення дізнатися більше про рукотворне мистецтво вишивання. Присутні зарядилися енергією єдності та національною гордістю за вміння наших співвітчизників.