Виставка «Сторінки історії: «Великоанадольському лісу – 175 років»

9 листопада у холі Маріупольського краєзнавчого музею відкрилась виставка до ювілею «Великоанадольському лісу – 175 років». На виставці представлено більш 60 експонатів, що розповідають про історію створення у степовій зоні першого унікального «Великоанадольського лісу».

За завданням Лісового Департаменту Міністерства державного майна 175 років тому, 31 жовтня 1843 р. був закладений «Великоанодольський ліс». В наступний час Великоанадольський ліс має статут заказника. Його площа має 2543 га. Як заказник територія затверджена Постановою Ради Міністрів УРСР № 500 від 28.10.1974 р. З метою збереження цінних лісових насаджень штучного походження, які є одними з перших в історії вітчизняного лісорозведення у степу.

У вітринах представлені фотографії засновників степового лісорозведення, вчених, лісників які створювали опитну ділянку у Приазов’ї, Великоанадольське лісництво, першу нижчу лісову школу, яка у XX столітті стане лісним технікумом, будівлю – метеорологічну обсерваторію (1853 р.), де потім буде створено музей «Великоанадольського лісу». Тут є документи вчених, а також колекція гербарію учнів Великоанадольського технікуму зібраних у 1949 р., книги, опудала птахів. На виставці демонструються матеріали про музей «Великоанадольського лісу» та гостинно-оздоровчій комплекс, кемпінг – Форест Парк. Головною породою ліса є дуб черешчатий.

Великоанадольський ліс створювало багато вчених-лісників, зараз він є найбільшим по площі лісних рукотворних ландшафтів у Східної Європі.

Виставка чекає на відвідувачей з 9 листопада до 9 грудня.