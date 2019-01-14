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Виставка Володимира Харакоза «Між каноном та свободою»

Опубликовано 16 Янв 2019

AVK_646117 січня в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкривається персональна виставка картин художника Володимира Харакоза «Між каноном та свободою». Виставка представляє творчий звіт художника. Вона присвячена ювілею автора.

Володимир Вікторович Харакоз народився у 1949 році. Початкову художню освіту здобув в Іванівському художньому училищі, закінчивши його у 1975 році. Потім у 1984 році закінчив Естонський державний художній інститут, спеціальність — художник інтер’єру. З цього часу художник живе в Маріуполі. Він один з організаторів творчого об’єднання художників «Маріуполь-87».

На нинішній виставці експонується понад 40 робіт, що представляють серії картин: «Структури», «Слова», «Діалоги», «Пригоди»…. Багато картин художника — яскравий приклад абстрактного мистецтва, заклик до повної свободи творчості. Автор закликає глядача до діалогу, пробуджуючи роботу підсвідомості, асоціативне мислення.

Усі роботи автора об’єднує загальна стилістика. Деталі картини гармонійно поєднуються в одне ціле, створюючи художню відповідність. Майстер дуже вимогливий до композицій своїх творів, їх колірного рішення.

Строгість форм в поєднанні з м’якістю відтінків створюють унікальну атмосферу кожної картини і всієї виставки, дозволяючи глядачеві повноцінно проживати і співпереживати разом з автором кожну чарівну мить.

Володимир Харакоз — учасник всеукраїнських та міжнародних виставок, лауреат всеукраїнської виставки пейзажу Меморіал ім. А.І. Куїнджі (друга премія). Його картини зберігаються у приватних збірках України, Греції, США, Німеччини, Італії, Канади.

Виставка чекає відвідувачів до 10 лютого.

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