18 липня в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкрилася виставка «Живопис та графіка полтавських митців». Виставка проходить у рамках культурного проекту «Культура та мистецтво єднають країну».

На виставці експонується 75 творів 43 авторів. Любителі пейзажного живопису зможуть побачити тут твори таких талановитих і визнаних полтавських авторів як Курбан Є., Коркішко В., Мірошниченко В., Білоконь Д., Мазур В., Рожнятівська М.

У картинах художників Іванюка О., Гуленко М., Коркішко В, Чорної С. переконливо представлений жанр натюрморту. Більшість натюрмортів своєю красою і привабливістю створюють у глядача святковий настрій, позитивно впливають на стан його душі.

Сучасна полтавська школа живопису представлена картинами постмодерністської, авангардної спрямованості. Вони з розряду інтелектуального живопису, в них є якась загадка, невловима, що вислизає. Загальне, що їх об’єднує — талановиті колористичні та композиційні рішення, бездоганна техніка. Автори цих картин — Корф-Іванюк Н., Маркарьян В., Іванюк О., Шаматрін С.

Її ініціаторами стали маріупольська і полтавська організації Національної Спілки художників України. Полтавська організація НСХУ одна з найчисленніших в Україні, вона налічує понад 90 художників. Серед них Народні та Заслужені художники України, Заслужені діячі мистецтв України, Заслужені працівники культури, мистецтвознавці. Творчість полтавських художників цікаво авторським тлумаченням навколишнього життя, загостреної індивідуальної творчої манерою, високою культурою виконання.

Виставка чекає відвідувачів до 29 липня.