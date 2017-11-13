11 листопада в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відбулося відкриття щорічної виставки робіт учасників маріупольського фотоклубу «Берег». В цьому році клубу виповнилося 42 роки. За ці роки фотолюбителі брали участь більш, ніж 50 міських виставках, в 55 всеукраїнських, міжнародних, виставках і конкурсах.

Нинішня виставка називається «Лінія берегу» і включає 154 роботи 14 авторів. Це своєрідний творчий звіт учасників клубу за минулий рік. Всі представлені роботи експонуються вперше. Цього року учасниками творчого об’єднання фотолюбителів міста змінена концептуальна лінія виставки. У творчості фотографів Олександра Бережного, Вікторії Єфименко, Анни Іванової, Юлії Бородіної з’явилися сюжетні композиції, здатні фіксувати непрості реалії сьогодення. Пейзажі фотомайстрів Дмитра Пащука, Сергія Орлова, Максима Сагайдака, Ігоря Козака доносять до глядача красу світу, в якому живемо, зупиняють дивовижні миті життя природи. Радують яскраві і в той же час ліричні натюрморти Анжели Білодід, цікаві психологічні портрети Олександра Павлюка.

Більшість експонованих фоторобот відрізняються професійним виконанням, вдалим композиційним і колористичним рішенням, позитивом і добротою.

Виставка чекає відвідувачів до 10 грудня.