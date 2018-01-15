27 січня у Маріупольському краєзнавчому музеї відбулася 6-а зустріч з юними краєзнавцями. Тема зустрічі — «Витоки Маріуполя», присвячена 240-річчю міста Маріуполя.

Керівник проекту «Юний краєзнавець» О.В. Забєла розповіла про історію заснування міста Маріуполя і етапах його розвитку в кін. XVIII — поч. XX ст. Були продемонстровані документальні матеріали, пов’язані з історією міста, такі як відомість В.О. Чорткова «О населении и селениях Азовской губернии» 1779 р., грамота Катерини II, відомість 1794 р. «О состоянии хозяйства Мариуполя и греческих селений Мариупольского уезда», рєвізські казки, паспорт 1842 року, а також фотографії маріупольців к. XIX — поч. XX ст.

Олександра Валеріївна розробила і провела з дітьми гру «Місто будувати — ні ліс рубати!». Група розділилася на 2 команди. Кожна отримала набір інструментів і продукцію маріупольських ремісників. Завдання — визначити відповідність ремесла та предмета.

Завершальним акордом зустрічі стало захоплююче написання гусячими перами і справжнім чорнилом. Незважаючи на те, що деякі забруднилися чорнилом, запропонований текст усе-таки написати змогли!