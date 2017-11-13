Вівчарка Беста посіла третє місце у кінологічних змаганнях серед собак силовиків

11 листопада на стадіоні «Олімп» в Маріуполі відбулися міжвідомчі змагання по захисно-караульної служби «Кубок Азов». Поліцейська вівчарка Беста вперше взяла участь у кінологічному турнірі та відразу набрала 81 бал з можливих 100. До того ж – у невластивій для неї категорії, адже спеціалізується на пошуку наркотиків.

Змагання були організовані полком «Азов». Участь у них взяли кінологічний центр ГУНП в Донецькій області, кінологічний взвод окремого загону спеціального призначення «Азов» та маріупольські представники Кінологічного союзу України.

Учасники турніру мали виконати три вправи: охорона речі, пошук, затримання і конвоювання озброєного злочинця, лобова атака на правопорушника. При цьому «правопорушник» відстрілювався з пістолету.

Переможцем змагань стала бельгійська вівчарка Спарта з кінологічного взводу полку «Азов».

Поліцію Донеччини представляли дві собаки, найкраще з яких себе показала німецька вівчарка Беста. Для службової собаки, якій 3,5 роки, ці змагання стали першими.

- Ми у найкоротший термін підготували собаку за напрямком захисно-караульної служби, і не очікували на такі результати. Беста спрацювала на «відмінно»: знайшла та знешкодила порушника в укритті, не злякалася, коли я стріляв в її бік, та показала глибину укусу, — відзначає інструктор та фігурант змагань Степан Єрьоменко, співробітник кінологічного центру поліції Донецької області.

Саме він виконував роль порушника на турнірі та випробував міць собачих щелеп. Фахівець тренував всіх трьох собак-чемпіонів та відзначає, що конкуренти були дуже сильні, з досвідом виступу на змаганнях, але перевага Бести — надзвичайно швидкісна реакція.

Бронзова призерка змагань є фахівцем з пошуку наркотиків, працює на залізничному та автовокзалах Маріуполя. На її рахунку — чимало вилучень заборонених речовин. Так, у липні вона виявила дилера зі столиці, який привіз в Маріуполь розфасовану по дозах марихуану.

- У кожного нашого собаки – своя спеціалізація, однак ми готуємо всіх додатково — щоб вони розвивалися та могли діяти у будь-якій ситуації, — відзначив начальник кінологічного центру ГУНП в Донецькій області Леонід Котов.

Усі поліцейські собаки навчені не боятися пострілів та вибухів, а окремі чотирилапі вчаться затримувати порушника з гранатою в руці.

Нагадаємо, ще один вихованець кінологічного центру поліції Донеччини вівчарка Туман під час міжнародних змагань став кращим серед 36 собак у вправах з підготовки розшукових собак – вибірка людини, вибірка речі та пошук стріляних гільз.