Вівчарки школи «Юний кінолог» стали кращими на міжнародній та всеукраїнській виставках собак

Брати Понтіак та Палермо, вихованці кінологічного центру поліції Донеччини, посіли перші місця у класі цуценят на виставкахCACIB-FCI та САС-UA, які відбувалися 5-6 травня у Маріуполі. Собаки, які проходять тренування у рамках програми «Юний кінолог», завоювали чотири престижні нагороди на двох.

Всього у виставках брали участь понад 600 собак усіх порід з різних регіонів України та із-за кордону. Учасників у кожній категорії оцінювали іноземні судді, зокрема з Білорусі. Експерти перевіряли екстер’єр собак, відповідність стандартам породи, а також характер пухнастих улюбленців.

У перший день відбулася виставка міжнародного рівня CACIB-FCI, в якій виступив семимісячний Палермо. Він посів перше місце у своїй породі, а також став четвертим серед всіх цуценят виставки.

Наступного дня у сертифікатній виставці САС-UA школу «Юний кінолог» гідно представили обидва брати. Поліцейський пес Понтіак отримав перший кубок у класі цуценят, а Палермо – у монопородній виставці німецьких вівчарок (цуценяти).

Ці нагороди дуже важливі, адже якщо протягом року пес збере 6 титулів, він стає юним чемпіоном України. Молоді собаки, що підтвердили свої якості, зможуть підвищувати свій рівень далі.

«Далі ми тренуємо собак за програмами «Собака у місті» та «Собака-компаньон». У перспективі — складання міжнародних програм, таких як IPO. Також у робочому класі німецькі вівчарки здають тест на мужність – мутпробу. Це спеціальна програма захисту свого господаря», — розповів провідний спеціаліст кінологічного центру ГУНП в Донецькій області Степан Єрьоменко.

До речі, саме тітка Понтіака і Палермо, довгошерста вівчарка Фабриція цього місяця перемогла у змаганнях з «кусачки» під час мутпроби.

Зараз обидва переможця готуються до всеукраїнських змагань «Юний кінолог», які відбудуться у травні в Сумах. Палермо тренує 7-річний Нестор, а Понтіака – 11-річна Настя. Дітям допомагає Степан Єрьоменко.

«Окрім того, що ми виховуємо молоде поголів’я собак-професіоналів, ми ростимо нове покоління кінологів», — зазначив спеціаліст.