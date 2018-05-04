Последние новости

Вівчарки школи «Юний кінолог» стали кращими на міжнародній та всеукраїнській виставках собак

Опубликовано 07 Май 2018

Кинологи победы 22.02 (2)Брати Понтіак та Палермо, вихованці кінологічного центру поліції Донеччини, посіли перші місця у класі цуценят на виставкахCACIB-FCI та САС-UA, які відбувалися 5-6 травня у Маріуполі. Собаки, які проходять тренування у рамках програми «Юний кінолог», завоювали чотири престижні нагороди на двох.

Всього у виставках брали участь понад 600 собак усіх порід з різних регіонів України та із-за кордону. Учасників у кожній категорії оцінювали іноземні судді, зокрема з Білорусі. Експерти перевіряли екстер’єр собак, відповідність стандартам породи, а також характер пухнастих улюбленців.

У перший день відбулася виставка міжнародного рівня CACIB-FCI, в якій виступив семимісячний Палермо. Він посів перше місце у своїй породі, а також став четвертим серед всіх цуценят виставки.

Наступного дня у сертифікатній виставці САС-UA школу «Юний кінолог» гідно представили обидва брати. Поліцейський пес Понтіак отримав перший кубок у класі цуценят, а Палермо – у монопородній виставці німецьких вівчарок (цуценяти).

Ці нагороди дуже важливі, адже якщо протягом року пес збере 6 титулів, він стає юним чемпіоном України. Молоді собаки, що підтвердили свої якості, зможуть підвищувати свій рівень далі.

«Далі ми тренуємо собак за програмами «Собака у місті» та «Собака-компаньон». У перспективі — складання міжнародних програм, таких як IPO. Також у робочому класі німецькі вівчарки здають тест на мужність – мутпробу. Це спеціальна програма захисту свого господаря», — розповів провідний спеціаліст кінологічного центру ГУНП в Донецькій області Степан Єрьоменко.

До речі, саме тітка Понтіака і Палермо, довгошерста вівчарка Фабриція цього місяця перемогла у змаганнях з «кусачки» під час мутпроби.

Зараз обидва переможця готуються до всеукраїнських змагань «Юний кінолог», які відбудуться у травні в Сумах. Палермо тренує 7-річний Нестор, а Понтіака – 11-річна Настя. Дітям допомагає Степан Єрьоменко.

«Окрім того, що ми виховуємо молоде поголів’я собак-професіоналів, ми ростимо нове покоління кінологів», — зазначив спеціаліст.

Похожие сообщения

Притягнуто до відповідальності матір, яка побила немовля

Опубликовано 07 Май 2018

Чоловік добровільно здав гранатомет та постріли до нього

Опубликовано 07 Май 2018

Поліція та Нацгвардія відпрацювали тактику дій під час масових заворушень

Опубликовано 07 Май 2018

Аферисти ошукали місцеву мешканку

Опубликовано 04 Май 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-