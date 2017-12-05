У рамках Всеукраїнського тижня права в Донецькому державному університеті управління відбулося виїзне засідання Кіноклубу DocudaysUA«До істини та свідомості» Маріупольської міської історичної бібліотеки ім. М. Грушевського. Учасниками заходу стали студенти ДонДУУ, учні 10-11 класів загальноосвітніх шкіл № 4 та №15, а також Маріупольського міського технологічного ліцею.

Основною темою засідання була бесіда про цінність сім’ї в житті кожної людини. Тому для перегляду та обговорення був обраний фільм «Лізо, ходи додому!» (режисер Оксана Бурая). Цей фільм – історія про нескінченне бажання дитини вивільнитися з грубого світу батьків. Дівчинка часто тікає від своєї матері, з будинку, де їй погано.

Перед переглядом фільму модератор Кіноклубу Таліта Саєнко попросила учасників засідання висловитися однією фразою у формі «Гарячий мікрофон» на тему: «Що для вас означає ваша сім’я, сімейні цінності?», потім розказала про фільм, режисера і запропонувала визначити, про що цей фільм, зважаючи на його назву.

Після перегляду відбулась бесіда за фільмом, присутні розповідали, що їх вразило найбільше, чому автори так назвали свій фільм (порівнювались відповіді до і після перегляду), які образотворчі підказки використовувала автор у фільмі та з якою метою, які статті Конвенції були порушені батьками Лізи.

Психолог Кіноклубу Наталя Кірюшкіна розмірковувала з учнями про цінність сім’ї в житті кожної людини і формування етичних якостей дитини в сім’ї.

На заході також був присутній представник ювенальної превенції Центрального відділу Головного управління Національної поліції в Донецькій області Валерій Шаповалов, який пояснив, чому права дитини так само важливі, як і права дорослих людей, що дає знання своїх прав маленьким людям, куди звертатися за допомогою таким дітям як героїня фільму.

На завершення роботи засідання учасники стисло висловилися про те, що вони нового та корисного дізналися під час перегляду й обговорення фільму, задавали питання та отримали творче завдання: придумати своє закінчення фільму, адже фінал кінострічки автор залишила відкритим.

Висловлюємо щиру подяку викладачам Донецького державного університету управління за запрошення прийняти участь у заході та сподіваємося на подальшу співпрацю