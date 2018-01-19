Визначили стратегію партнерства поліції та громадськості у 2018 році

Вона полягає у сприянні розвитку Національної поліції та здійсненні громадського контролю за її діяльністю. Про це йшлося сьогодні, 22 січня, під час робочої наради з радником міністра внутрішніх справ, Головою Громадської ради при МВС України Володимиром Мартиненком, яка відбулася у Маріуполі. Голова Громадської ради презентував стратегію розвитку МВС-2020 та обговорив питання взаємодії правоохоронних органів і громадськості у 2018 році.

Зустріч відбулася в Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області. Участь у робочій нараді взяли начальник поліції Донецької області Микола Семенишин, керівники підрозділів Нацгвардії, ДСНС, Державної прикордонної та міграційної служб, представники Донецької військово-цивільної адміністрації, місцевих рад, громадських організацій та формувань з охорони публічного порядку, молодь з ГО «Ліга майбутніх поліцейських».

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко назвав 7 основних пріоритетів, за якими сьогодні розвивається МВС: безпечне середовище, протидія злочинності, дотримання та забезпечення прав людини органами системи МВС, ефективне інтегроване управління кордонами і збалансована міграційна політика, якість і доступність послуг, ефективне врядування, прозорість і підзвітність, розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників.

«Кроки по реформуванню обговорювалися в областях із залученням українського суспільства. Близько 78% пропозицій, які надійшли до МВС щодо змін та були враховані в стратегії, — були від громадськості. Значна кількість з них передані до практичної частини стратегії та зараз готуються до впровадження», — зазначив Голова Громадської ради при МВС України.

Володимир Мартиненко відзначив, що стратегія розвитку МВС-2020 була затверджена Кабінетом Міністрів наприкінці минулого року, але вже є певні проміжні результати. Згідно зі стратегією в роботу Національної поліції впроваджуються нові підходи, такі як залучення суспільства до процесу створення безпечного середовища і демократичний цивільний контроль.

Як повідомив очільник поліції Донецької області Микола Семенишин, в регіоні спільно з громадами впроваджується проект «Безпечний будинок», діють угоди, підписані з вищими навчальними закладами Маріуполя, в рамках яких поліцейські отримали змогу розвиватися, реанімовано громадські формування з охорони публічного порядку. Також ініційовано трирівневу модель профілактики підліткової злочинності, за допомоги міжнародних партнерів підготовлено 30 медіаторів, які навчають однолітків у форматі «рівний рівному».

Керівник поліції області відзначив, що на Донеччині є взаєморозуміння з інститутами громадянського суспільства, однак поліція має бути ближче безпосередньо до людей.

«Ми маємо звітувати не тільки перед міськими радами, але й перед квартальними, комітетами самоорганізації населення, щоб наблизити працівників поліції до вирішення питань громадян у межах Закону України «Про Національну поліцію», — підкреслив Микола Семенишин.

Учасники зустрічі обговорили вдосконалення механізмів партнерства з громадськістю в 2018 році. Координатором цієї роботи Володимир Мартиненко визначив поліцію Донеччини та доручив у найкоротший час створити робочу групу по співпраці та взаємодії громадськості з органами, що координуються Міністром внутрішніх справ у Донецькій області. Радник глави МВС наголосив, що до цих процесів мають долучитися всі відомства разом з представниками громадськості, науки, ЗМІ тощо, щоб робота органів МВС була максимально відкритою і прозорою.

Представники громадських організацій області відзначили роботу поліції щодо дітей з особливими потребами і пенсіонерів у Маріуполі, а також тісну співпрацю по боротьбі з наркобізнесом та незаконною торгівлею спиртним в Добропіллі. Крім того, активісти висловили думку, що потрібно реформування судів, які нівелюють роботу поліції.

В ході робочої зустрічі Голова Громадської ради Володимир Мартиненко вручив нагороди кращим співробітникам поліції, ДСНС, громадських формувань з охорони публічного порядку.