Власники маріупольської кав’ярні долучилися до руху «Тонка синя лінія»

Міжнародна соціальна програма «Тонка синя лінія» є прикладом взаємодії та підтримки, яку жителі висловлюють поліцейським. А синя стрічка у приватних та мережевих закладах є знаком того, що тут довіряють поліції.

Соціальний рух бере свій початок в США, де власник мережі піцерій віддав добову виручку родині поліцейського, який загнув від куль при затриманні злочинця. В Україні проект запустили бізнесмени-ветерани бойових дій на Сході країни: у низці закладів харчування для співробітників поліції діє дисконт.

У Маріуполі «тонка синя лінія» з’явилася минулого року, а зараз до руху приєднався ще один заклад — кав’ярня «Espresso 9bar».

Тут поліцейські можуть випити кави зі знижкою, а в подальшому планується, що кафе стане платформою для зустрічей поліції та громадськості.

«Це подяка за безпеку у нашому місті. Мені і знайомим неодноразово доводилося звертатися до поліції, і поліцейські завжди приходили на допомогу. Це вже нова поліція, і ми хочемо підтримати цих хлопців і дівчат. Вони працюють для нас, а ми маємо допомагати їм, — зазначила власниця кав’ярні Дар’я Міляєва.

Символ взаємодії – синю стрічку – адміністрації закладу вручив заступник начальника управління превентивної діяльності поліції Донецької області Олександр Віт.

«Нам дуже важливо відчувати підтримку суспільства, бо мета у нас одна – зробити своє місто, свою країну безпечнішою. Разом ми зможемо більше» , — повідомив поліцейський.