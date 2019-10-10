«Вместе — мы едины!»: подготовка к инклюзивному фестивалю творчества

3 ноября в Мариуполе пройдет гала-концерт инклюзивного фестиваля творчества «Вместе — мы едины!» Сейчас проходят репетиции выступлений. Артисты творческих коллективов городских дворцов культуры и мариупольцы с инклюзивными потребностями готовят уникальные номера. Вместе они продемонстрируют свои таланты: пение, танцы, игру на музыкальных инструментах, декламирование стихов и актерское мастерство.

Одна из таких репетиций проходила сегодня на сцене ДК «Украинский дом». Участники начали со сцены из балетного спектакля «Щелкунчик». В ней девятилетняя Дарья Чумашвили и тринадцатилетний Владимир Левковский получили роли Мари и Мышиного короля. Несмотря на инвалидные коляски, дети мастерски сыграли свои роли. Помогали им воспитанники Мариупольской школы классической хореографии ДК «Молодежный».

«Для Мариуполя этот фестиваль — первое событие такого масштаба с участниками с инклюзивными потребностями. Это связующее звено между людьми, которое позволяет находить друзей, преодолевать свои комплексы, разрушать стереотипы, становиться сильнее. Оно делает мир более дружелюбным и понимающим, учит радоваться жизни», — отметила руководитель школы классической хореографии Елена Беркова.

Также прошла совместная репетиция участницы фестиваля Марины Архиповой и творческой студии «Современная Украина». Марина — скрипачка, лауреат многих музыкальных конкурсов. Специально к фестивалю они подготовили выступление по произведению Владимира Высоцкого.

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