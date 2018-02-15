Внаслідок ДТП постраждали 2 маріупольця

Водій, не впоравшись з керуванням автомобіля, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на лінію електро-передач.

За минулу добу на лінію «102» надійшло 10 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди, серед яких одна з постраждалими. Співробітники поліції закликають неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, зберігати необхідну дистанції між автомобілями на дорозі, зменшувати швидкість перед попереджувальними знаками, поворотами та пішохідними переходами.

Також просимо подбати про додаткові заходи безпеки. Так, у Центральному районі 42-річний водій автомобіля наїхав на лінію електро-передачі, внаслідок чого два пасажира транспорту отримали тілесні ушкодження. Чоловік вибрав небезпечну швидкість для керування авто, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням керувати транспортними засобами на строк до 3 років.