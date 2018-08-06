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Внаслідок ДТП у Маріуполі травмовано пенсіонера

Опубликовано 06 Авг 2018

photo_2018-08-06_14-08-55Чоловік перебігав дорогу у встановленому місці, однак на заборонений сигнал світлофору. Наразі його госпіталізовано до хірургічного відділення місцевої лікарні. Водій автівки знаходився на місці пригоди.

Аварія трапилася сьогодні зранку на пр.Нахімова. Автомобіль рухався з боку вул.Морських десантників в напрямку вул.Лавицького. В цей час на проїжджу частину на червоне світло вибіг 63-річний пішохід, який поспішав на тролейбусну зупинку. Водій не встиг загальмувати і скоїв наїзд на мешканця.

На місці події працювали слідчі ГУНП в Донецькій області.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

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