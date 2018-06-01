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Внаслідок пожежі в Маріуполі постраждали 6 громадян

Опубликовано 13 Июн 2018

1 x450Займання сталося у п’ятиповерхового будинку у Приморському районі. На лікарняному ліжку з отруєнням чадним газом опинилися 5 мешканців, ще одна дівчина отримала тілесні ушкодження, вистрибнувши з вікна другого поверху. Причини пожежі встановлюються.

На лінію «102» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку. На виклик негайно виїхала слідчо-оперативна група Приморського відділення, співробітники ДСНС та бригада швидкої допомоги.

5 мешканцям діагнозували  легке отруєння чадним газом, медична допомога була надана на місці. А 20-річну дівчину було госпіталізовано з переламом ступні. Мешканка, рятуючи своє життя, вистрибнула з вікна 2 поверху.

Попередньо встановлено, що причиною пожежі було займання майна одного з мешканців у під’їзді, внаслідок чого сталося сильне задимлення будинку. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події, проводиться перевірка.

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