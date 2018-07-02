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Внаслідок вибуху невідомого предмету поранено чоловіка

Опубликовано 02 Июл 2018

скораяМешканця Талаківки доправлено до лікарні. Поліцейські встановлюють повні обставини події. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування.

Повідомлення про те, що надано медичну допомогу чоловікові 1982 року народження надійшло до поліції від лікарів сьогодні, 1 липня.

Встановлено, що мешканець отримав травми внаслідок вибуху невстановленого предмета.

Наразі життя потерпілого поза загрозою. Правоохоронці Кальміуського відділення поліції встановлюють походження вибухонебезпечного предмету та обставини того, що сталося.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

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