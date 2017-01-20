Во время дорожно-транспортного происшествия погиб человек

По улице Карпова водитель автомобиля «Ниссан Сани» на закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.

Вчера около 16 часов в Кальмиусскому районе Мариуполя водитель легкового автомобиля совершил наезд на препятствие. В результате происшествия погиб пассажир авто, водитель в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего). Проводится следствие.

Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного движения. Берегите свою жизнь!