Во время инспектирования подучетных семей выявлен факт отсутствия несовершеннолетней

Оказалось, что уже больше суток 15-летней девушки нет дома. В течение нескольких часов правоохранители ее местонахождение установили. Мать привлечена к административной ответственности.

33-летняя мама троих детей с началом войны уехала из Волновахского района и поселилась в прифронтовой Сартане. Женщина самостоятельно воспитывает несовершеннолетних, а основным источником дохода является помощь, которую оказывает государство за статусы «матери-одиночки» и «переселенца», а также в связи с воспитанием самой маленькой годовалой девочки.

Во время визита в эту семью комиссия, состоявшая из полицейских Кальмиусского отделения полиции и представителей районного центра семьи и молодежи, выяснилось, что дома отсутствует 15-летняя школьница. Матери по месту жительства тоже не оказалось. Двое детей остались на бабушку. Уже при установлении круга ее близких и родных, девушку нашли у родни в этом же поселке.

В отношении матери составлен административный протокол за невыполнение ею обязанностей по воспитанию ребенка (ст.184 КУоАП).

Важно подчеркнуть, что старшая дочь уже длительное время не находит общего языка с мамой, из-за чего в семье часто возникают ссоры. Подросток уже не впервые выражает протест против взглядов старших и уходит из дома.

Всего же в поселке проживает две семьи категории СЖО, требующие повышенного внимания полицейских и представителей власти.