Водитель в состоянии наркотического опьянения и с коноплей в кармане

Мужчина не задумался о возможных тяжелых последствиях своего поступка. «Я же спиртное не употреблял», — пояснил он правоохранителям.

10 февраля около 21 часа в Волновахе сотрудники полиции по обеспечению безопасности дорожного движения остановили автомобиль «Тойота Королла», под управлением 48-летнего местного жителя, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчина подтвердил, что он действительно употребил наркотические средства перед тем, как сесть за руль, потому что уже длительное время 2 – 3 раза в сутки употребляет коноплю путем курения. В связи с тем, что спиртное он не употреблял, а только покурил конопли, ничего плохого в управлении транспортом в таком состоянии мужчина не увидел.

Кроме того, при личном досмотре в кармане куртки было обнаружено около 40 граммов конопли в двух бумажных свертках. Водитель пояснил, что эта конопля принадлежат ему, он хранит их для собственного употребления.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 130 «Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции.Изъятое наркотическое вещество направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители напоминают, что управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного движения. Не подвергайте опасности себя и окружающих.