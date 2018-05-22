Водій скоїв зіткнення з мотоциклом, де знаходилась родина з 3-річною дитиною

Вчора вночі поблизу Новоселівки зіткнувся автомобіль «Лада» та мотоцикл «ІЖ». Внаслідок аварії батьки та їх малолітня дитина отримала ушкодження різного ступеня тяжкості. Водій автомобіля втік з місця пригоди, але поліцейські, які цілодобово чергують у Мирному, затримали його.

Вчора о 22.00 до чергової частини Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення від швидкої допомоги про те, що поблизу Новоселівки сталося ДТП з постраждалими.

На місце події виїхали співробітники ГРПП та слідчий. Як виявилося, поблизу Новоселівки водій автомобіля «Лада Калина» скоїв наїзд на мотоцикл «ІЖ», де постраждала вся родина: батьки та їх 3-річний син. За словами потерпілих після ДТП чоловік вийшов з автівки, а потім поїхав у невідомому напрямку. Всі постраждалі були госпіталізовані до лікарні м. Маріуполь.

Через півгодини на в’їзді у Мирне Волноваського району група поліцейських, яка цілодобово чергує у прифронтових населених пунктах, побачила автомобіль з явними зовнішніми пошкодженнями. Як виявилося, 47-річний місцевий мешканець рухався додому з місця аварії.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», але згідно висновків лікарів постраждалі отримали тяжкі тілесні ушкодження, тому вказана пригода буде перекваліфікована на ч.2 ст. 286 ККУ.