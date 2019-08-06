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Водій у стані наркотичного сп’яніння

Опубликовано 13 Авг 2019

Мариуполь вилучення наркотиків СРПП 13.08.19Водія в стані наркотичного сп’яніння зупинили співробітники сектору реагування патрульної поліції. При собі правопорушник мав 20 згортків наркотику. Поліцейські відсторонили чоловіка від керування авто та вилучили речовину.

Співробітники сектору реагування патрульної поліції Кальміуського відділення зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Виявилося, що керманич перебував у стані наркотичного сп’яніння та мав при собі наркотичні речовини.

На місце вихала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили в салоні автомобіля чоловіка 20 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору. За словами 25-річного маріупольця, всередині них знаходився амфетамін.

Наразі все вилучене спрямовано на експертизу.

Порушника притягнуто до відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами із ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції).Також відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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