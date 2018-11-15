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Водій вантажівки скоїв наїзд на 28-річну перехожу

Опубликовано 20 Ноя 2018

Волноваха ДТП Валерьяновка 19.11.18Вчора о 08.50 у с. Валерьянівка водій вантажівки «ГАЗ» скоїв наїзд на 28-річну перехожу, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Правопорушник втік з місця пригоди, але був помічений свідками, які і повідомили в поліцію та викликали швидку.

До співробітників групи реагування патрульної поліції звернувся місцевий мешканець, який розповів, що він став свідком ДТП. За годину винуватця аварії було встановлено. Потерпіла наразі знаходиться у лікарні м. Волноваха.

Відомості за даними фактами внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами». Триває досудове розслідування.

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