Водій вантажівки скоїв наїзд на 28-річну перехожу

Вчора о 08.50 у с. Валерьянівка водій вантажівки «ГАЗ» скоїв наїзд на 28-річну перехожу, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Правопорушник втік з місця пригоди, але був помічений свідками, які і повідомили в поліцію та викликали швидку.

До співробітників групи реагування патрульної поліції звернувся місцевий мешканець, який розповів, що він став свідком ДТП. За годину винуватця аварії було встановлено. Потерпіла наразі знаходиться у лікарні м. Волноваха.

Відомості за даними фактами внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами». Триває досудове розслідування.