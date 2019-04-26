Водна поліція заступила на патрулювання прибережних районів Донеччини у новому сезоні

З 2 травня узбережжя Азовського моря патрулює поліцейський катер. Крім того, на пляжах Маріуполя та курортних селищ будуть нести службу піші та велопатрулі зі складу туристичної поліції.

Поліція Донеччини готується до відкриття туристичного сезону та забезпечення безпеки у літній період. Вперше в цьому році правоохоронці спустили на воду патрульний катер, що вже два роки поспіль успішно використовується для охорони правопорядку в акваторії Азовського моря.

Територія обслуговування водної поліції – понад 100 км берегової лінії від Маріуполя до селища Бабах-Тарама Мангушського району.

«Завдання поліцейських – охорона громадського порядку в прибережній зоні, профілактика крадіжок у відпочивальників, боротьба з браконьєрством, спільні рейди з прикордонниками та рибінспекцією щодо дотримання правил виходу в акваторію маломірних суден», — повідомив начальник управління превентивної діяльності поліції Донецької області Юрій Горустович.

Зараз у штаті підрозділу — 10 працівників, але він буде поповнюватися.

Співробітники поліції протестувати усі системи службового транспорту та вирушили на перше чергування.

Як і минулі роки, поліцейський катер буде задіяний для забезпечення публічної безпеки під час масштабного музичного фестивалю «MRPL City». Водний патруль працюватиме до листопада.

Додатково на пляжах будуть нести службу піші та велонаряди.