Волновахские полицейские пресекли попытку пересылки гранты в Черкасскую область

В одном из отделений почты правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который пытался отправить опасный посылку, где находилась боевая граната РГД-5 с запалом. Открыто уголовное производство.

В Донецкой области усилены меры по недопущению вывоза оружия, боеприпасов и взрывчатых предметов на мирную территорию Украины. Ведь очень часто граждане, пренебрегая собственной безопасностью и подвергая угрозе жизни и здоровью других людей, пытаются вывезти из зоны АТО «сувенир на память».

Сегодня в Волновахе правоохранители, которые несли службу в одном из отделений почты, обратили внимание на мужчину, который выглядел очень нервным.

Полицейские проверили его документы, после чего осмотрели пакет, который он отправлял в Черкасскую область. В вещах было обнаружено гранату РГД-5 и запал к ней.

24-летний парень объяснил, что посылку передавал домой, чтобы потом сделать из гранаты сувенир.

Взрывоопасный предмет изъят и направлен на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

С начала года из незаконного оборота изъято 97 единиц оружия (из которых 25 автоматов, 30 карабинов, 11 пистолетов и 31 единица атипичного оружия), 46 гранатометов, 372 гранаты, 5 взрывных устройств, 40 208 патронов и 19 кг взрывчатки.